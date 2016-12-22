Госдума одобрила законопроект о ликвидации унитарных предприятий

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о ликвидации или реорганизации федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУП и МУП).

Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), он предполагает завершение процесса реорганизации к 1 января 2021 года.

Согласно законопроекту унитарные предприятия будут преобразованы в акционерные общества или в бюджетные учреждения в течение двух лет.

На 1 января 2018 года в России зарегистрировано 18 624 унитарных предприятия, говорится в пояснительной записке к документу.

9 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС рассчитать затраты на ликвидацию ряда ФГУПов и МУПов на конкурентных рынках, кроме сфер обороны и безопасности страны. Ведомства должны создать сводный план, направленный на ликвидацию предприятий, а власти в регионах — провести инвентаризацию на предприятиях, которые будут сокращены.