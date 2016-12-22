Правительство подготовит план ликвидации унитарных предприятий

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поручил рассчитать затраты на ликвидацию ряда государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках, кроме сфер обороны и безопасности страны. Соответствующее поручение Минэкономразвитию, Минфину и ФАС опубликовано на сайте кабмина.

Ведомства должны создать сводный план, направленный на ликвидацию предприятий, до 1 февраля 2019 года. До 5 декабря 2018 года власти в регионах должны провести инвентаризацию на предприятиях, подлежащих сокращению, и направить перечни с расчетами затрат ведомствам.

В октябре ФАС сообщала, что к 2021 году унитарные предприятия уйдут с конкурентного рынка в России. По данным на 1 января 2018 года, в стране действовали почти 19 тыс. унитарных предприятий.