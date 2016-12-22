Путин впервые не запланировал отдельной встречи с КС в День Конституции

Владимир Путин в год 25-летнего юбилея Конституции впервые не запланировал отдельную встречу с судьями Конституционного суда. Начиная с 2003 года эти встречи проходили постоянно

Сергей Маврин, Валерий Зорькин и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В этом году, впервые за 15 лет, у президента не запланировано отдельной встречи с судьями Конституционного суда по случаю Дня Конституции, рассказали РБК три собеседника, близких к Кремлю. В 2018 году отмечается 25-летие Основного закона. В настоящий момент встреча с судьями КС в графике президента не значится, сказали два близких к кремлю источника РБК.

Встреча с судьями КС — это ежегодный формат, Владимир Путин и Дмитрий Медведев в бытность президентом встречались с ними в каждую годовщину Конституции. Встречи необязательно проходили непосредственно в День Конституции, 12 декабря, они могли устраиваться чуть раньше или чуть позже этой даты. Начиная с 2003 год они проводились регулярно.

«Просто будет другой формат», — ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос РБК о том, действительно ли в этом году не будет отдельной встречи с членами КС и по какой причине.

О том, что отсутствие в планах президента отдельной встречи с судьями КС — это лишь вопрос формата празднования юбилея Основного закона, сказал РБК и один из близких к Кремлю собеседников. В этом году решили не организовывать мероприятие с судьями, поскольку будет прием по случаю празднования 25-летия Конституции, поясняет он.

Распоряжение президента о проведении приема на 1200 человек было опубликовано 28 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Глава государства поручил пригласить на мероприятие членов правительства, депутатов Госдумы и сенаторов, представителей федеральных органов исполнительной и судебной власти, а также представителей конфессий, общественных объединений, научных и образовательных организаций.

Все члены Конституционного суда приглашены на этот прием, подчеркивают два близких к Кремлю собеседника РБК.

При Путине приемы по случаю Дня Конституции проводились лишь с 2000 по 2003 год. В 2013 году, в годовщину 20-летия Основного закона, президент выступал на торжественном концерте в Кремле.

В этом году также планировалось провести торжественный концерт в Кремле на 5 тыс. человек, на котором должен был выступить Путин, рассказали два собеседника, близких к администрации президента. К мероприятию даже успели заказать памятные подарки для гостей: юбилейное издание Конституции и медали к 25-летию Основного закона, говорит один из источников. Но в итоге проводить концерт передумали.

Часть памятных сувениров могут вручить участникам приема по случаю Дня Конституции, говорит другой собеседник, близкий к Кремлю. Кому достанутся оставшиеся подарки, он не сказал.

В начале октября председатель КС Валерий Зорькин в интервью «Российской газете» заявил, что в Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений». Среди таких моментов Зорькин отметил разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным и региональным уровнями, «крен» в сторону исполнительной ветви власти, нечеткое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, недостатки связаны с определением статуса президентской администрации, а также полномочий прокуратуры, рассказал он. Зорькин также отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов».

При этом никаких заявлений о том, что Конституция или ряд ее положений нуждаются в изменении, от президента ждать не стоит, сказал один из собеседников РБК.

12 декабря 1993 года состоялось всенародное голосование по принятию Конституции Российской Федерации. В 1994 году президент Борис Ельцин своим указом объявил День Конституции, 12 декабря, государственным праздником и нерабочим днем. С 2005 года 12 декабря не является выходным, а сам День Конституции причислен к памятным датам.