ЦБ выпустил монету к столетию Солженицына

Центробанк 16 ноября выпустил памятную серебряную монету номиналом 2 руб. к столетию со дня рождения писателя Александра Солженицына, сообщается на сайте регулятора.

На оборотной стороне монеты изображены портрет писателя и годы жизни, на фоне полок с книгами расположена факсимиле его подписи, снизу изображена печатная машинка.

Также ЦБ выпустила трехрублевые серебряные монеты с изображением собора Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе и здания Совета Федерации.

В июне столичный мэр Сергей Собянин поручил установить до конца года в Москве монумент Солженицыну, он будет расположен в сквере между домами №11 и №13 по одноименной улице.