Медведев утвердил список кандидатов на выдвижение в совет директоров ОСК

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В подписанном премьер-министром списке фигурируют президент АО «ОСК» Алексей Рахманов, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов, первый заместитель генерального директора «Современного коммерческого флота» Игорь Тонковидов, замглавы Минсельхоза Илья Шестаков, вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин и зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Согласно данным на сайте ОСК, они входят в состав действующего совета директоров компании.

При этом в распоряжении отсутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, директор департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития Сергей Галкин, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Королев, вице-президент ООО «МД Групп» Илья Петров и президент ООО «Управляющая компания «Дело» Сергей Шишкарев.

Однако в список кандидатов попали экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша и замглавы Минпромторга Олег Рязанцев.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» является ведущей и крупнейшей судостроительной компанией России. Она была создана в 2007 году. 100% ее акций принадлежит государству. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.