Греф объявил о расширении числа участников системы переводов Сбербанка

Сбербанк допускает в собственную систему денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) новых игроков, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. По его словам, кроме Тинькофф Банка к системе уже присоединился Совкомбанк. РБК ждет ответа от Совкомбанка.

«Еще целый ряд банков также уже подписали с нами соглашение, чтобы мы подключали их к нашей экосистеме платежей», — добавил Греф, не указав, о каких еще банках идет речь. «Мы будем расширять возможности, простоту переводов и доступность для людей», — пообещал глава Сбербанка.

Сбербанк впервые санкционировал допуск другого игрока к своей системе денежных переводов, позволяющей клиентам переводить деньги по номеру телефона, только летом этого года. В июле стало известно, что к системе переводов Сбербанка подключился Тинькофф Банк.

До этого Сбербанк предоставлял возможность переводов по номеру телефона только между собственными клиентами. В январе 2019 года ЦБ готовит запуск конкурента Сбербанка — системы быстрых платежей, которая создается для обеспечения равного доступа банков и их клиентов к денежным переводам. В системе ЦБ на первом этапе будут участвовать 12 банков, в том числе присоединившиеся к системе Сбербанка — «Тинькофф» и Совкомбанк​.