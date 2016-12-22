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При пожаре на складе в Москве погибли два человека
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При пожаре на складе в Москве погибли два человека
Общество, 20:57
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При пожаре на складе в Москве погибли два человека

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном складском помещении на Большом Волоколамском проезде. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. «В 18:58 пожар ликвидирован. В результате есть пострадавшие», — сказали в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы, в результате пожара погибли два человека, еще три пострадали. Источник «Интерфакса» стакже сообщил о двух погиьших.

11 ноября в Москве произошел пожар на улице Адмирала Корнилова. Площадь пожара составила около 200 кв. м, на 50 кв. м. произошло обрушение кровли.

Теги: Пожар , Москва
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