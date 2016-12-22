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FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка
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FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка
Финансы, 09:13
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FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка
Потенциальная сделка обсуждалась с ВТБ и UniCredit, сумма оценивалась в $7–8 млрд, однако консультации закончились безрезультатно
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Бенефициар Альфа-банка Михаил Фридман говорил с конкурентами о возможной продаже кредитной организации, пишет Financial Times со ссылкой на семь источников, осведомленных об этих переговорах. По данным газеты, банкир обращался в том числе к ВТБ и к UniCredit.

Собеседники сказали, что Фридман намеревался продать банк за $7–8 млрд. Однако прогресса в переговорах не было, пишет газета. Контакты с UniCredit состоялись более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.

Один из источников газеты, высокопоставленный сотрудник госбанка, сказал, что Фридман «уже некоторое время искал выход».

Собеседники отметили, что в Кремле не хотели бы перехода Альфа-банка к государству, так как это могло бы повлиять на состояние банковского сектора.

РБК направил запросы в ВТБ и UniCredit. В Альфа-банке заявили, что категорически опровергают факт переговоров. «Никаких переговоров не было и не ведется», — подчеркнули в пресс-службе.

На прошлой неделе портал Business New Europe сообщал о возможной продаже банка. «Это не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже не велось и не ведется», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка, комментируя материал BNE.

В той статье одним из потенциальных покупателей также назывался ВТБ. Фридман, говорилось в публикации, дал свое принципиальное согласие на продажу, но окончательная цена пока не согласована. Издание ссылалось на осведомленные источники в банковском секторе.

За неделю до выхода материала BNE Андрей Костин говорил, что возглавляемый им ВТБ не собирается приобретать Альфа-банк.

Летом CEO Альфа-банка стал Владимир Верхошинский, ранее возглавлявший розничный бизнес ВТБ. Позднее туда перешли еще два топ-менеджера из госбанков, в том числе зампредправления белорусского ВТБ Дмитрий Фролов.

Альфа-банк — крупнейший по объему активов частный банк в России. Он был учрежден в 1990 году.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: Альфа-банк , Михаил Фридман , ВТБ , UniCredit
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