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Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы
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Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы
Политика, 15:46
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Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы

Россия готова опубликовать переписку с США по теме возможного вмешательства в выборы, если американская сторона даст на это свое согласие. Об этом журналистам сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, передает «РИА Новости».

Переписка не может быть опубликована без согласия другой стороны в соответствии с межправительственными соглашениями, пояснил Мурашов.

Сенат США опубликовал несекретную часть доклада о вмешательстве России
Политика

«Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года, насколько я точно помню. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе», — ответил он на вопрос о поступившей от США по официальным каналам​ информации о вмешательстве в выборы.

По словам Мурашова, НКЦКИ проанализировал информацию и до инаугурации Дональда Трампа отправил ответ американской стороне, «носивший исчерпывающий характер».

США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы. В мае комитет по разведке сената США опубликовал доклад, в котором говорится о попытке Москвы повлиять на выборы, в том числе, с помощью хакеров.
Теги: президентские выборы в США , вмешательство России в выборы
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