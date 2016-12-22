Group-IB сообщила о краже данных 40 тыс. учетных записей госсайтов в мире

Хакеры похитили данные более 40 тыс. учетных записей пользователей государственных ресурсов по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании в области кибербезопасности Group-IB, поступившем в РБК.

Указывается, что речь идет об учетных записях (логинах и паролях от личных кабинетов) пользователей государственных ресурсов Польши, Румынии, Швейцарии, а также Министерства обороны Италии и Армии обороны Израиля. Учетные записи были скомпрометированы в 30 странах мира, больше всего жертв хакеров оказалось в Италии — 52% и Саудовской Аравии (22%), отмечается в сообщении. Пострадали как госслужащие и военные, так и обычные граждане.

«Предположительно эти данные могли быть проданы на подпольных хакерских форумах или использованы в целенаправленных атаках для кражи денег или информации», — пояснили в Group-IB.

6 декабря Group-IB сообщила, что злоумышленники по крайней мере с 11 сентября рассылали в банки России письма с поддельных e-mail адресов госучреждений. В письмах содержался троян для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем. За четыре месяца хакеры отправили около 11 тыс. сообщений. Они выдавали себя, в том числе, за региональные управления Минтруда, Роспотребнадзора и ФСИН.