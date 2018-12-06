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Regeneron $480 (+28,76%) прогноз UBS к 06.11.19 Купить
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Общество ,
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Эксперты зафиксировали атаку хакеров с поддельных ящиков госкомпаний
Хакеры рассылали письма с вложенными «копиями документов» или «служебными записками». Но под эти файлы был замаскирован троян, с помощью которого создавались платежные поручения
Фото: Julian Stratenschulte / DPA / ТАСС

Злоумышленники по меньшей мере с 11 сентября рассылали в российские банки письма с поддельных e-mail-адресов государственных учреждений. В письмах содержался троян RTM для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем, говорится в сообщении компании в области кибербезопасности Group IB, поступившем в РБК.

Адресатами писем были не только банки, но и промышленные и транспортные компании. За четыре месяца хакеры отправили около 11 тыс. сообщений, большая часть из них пришлась на ноябрь, меньшая — на декабрь.

Авторы писем выдавали себя за региональные управления Министерства труда, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФСИН и другие государственные учреждения. В качестве тем писем указывалось: «Копии документов», «Служебная записка» и т.п. К каждому письму прилагался архив с трояном.

«Схема хищения простая: RTM скачивает и запускает средства удаленного управления компьютером, после чего создается платежное поручение и отправляется в систему ДБО либо через зараженный компьютер, либо с компьютера злоумышленника», — говорится в сообщении.

Финансы
Эксперты сообщили о масштабной атаке хакеров на российские банки

По оценке Group IB, в среднем атака на одно юридическое лицо приносила хакерам более 1 млн руб.

О вредоносных письмах в российские банки Group IB сообщала и 15 ноября. Тогда указывалась, что послания под видом официальных сообщений ЦБ получило около 50 банков, а также несколько финансовых учреждений за рубежом.

По данным «Лаборатории  Касперского», вирус использовала группировка The Silence, в которую входят русскоязычные хакеры. Она и ранее занималась нападениями на банки в России, на Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Польше, Казахстане и Великобритании, а также на системы управления банкоматами, карточный процессинг и российскую систему межбанковских переводов АРМ КБР.

В конце октября атаку на российские банки провела еще одна группировка хакеров — MoneyTaker. В ходе этой атаки с поддельного адреса «ФинЦЕРТ», структуры департамента информационной безопасности ЦБ, также были разосланы письма с опасными вложениями, замаскированными под соглашение о взаимодействии с ЦБ по вопросам мониторинга.

Накануне стало известно о нападении на восемь банков в Восточной Европе киберпреступников, использующих вирус DarkVishnya. По данным специалистов «Лаборатории Касперского», они понесли ущерб в размере нескольких десятков миллионов долларов. В этом случае хакеры применяли гаджеты с установленным вредоносным ПО. Эти устройства внедряли в здания банков или физически подключали к корпоративным сетям.

Авторы: Андрей Гатинский, Артем Филипенок
Теги: кибератака, Банки
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