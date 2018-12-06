Эксперты зафиксировали атаку хакеров с поддельных ящиков госкомпаний

Хакеры рассылали письма с вложенными «копиями документов» или «служебными записками». Но под эти файлы был замаскирован троян, с помощью которого создавались платежные поручения

Фото: Julian Stratenschulte / DPA / ТАСС

Злоумышленники по меньшей мере с 11 сентября рассылали в российские банки письма с поддельных e-mail-адресов государственных учреждений. В письмах содержался троян RTM для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем, говорится в сообщении компании в области кибербезопасности Group IB, поступившем в РБК.

Адресатами писем были не только банки, но и промышленные и транспортные компании. За четыре месяца хакеры отправили около 11 тыс. сообщений, большая часть из них пришлась на ноябрь, меньшая — на декабрь.

Авторы писем выдавали себя за региональные управления Министерства труда, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФСИН и другие государственные учреждения. В качестве тем писем указывалось: «Копии документов», «Служебная записка» и т.п. К каждому письму прилагался архив с трояном.

«Схема хищения простая: RTM скачивает и запускает средства удаленного управления компьютером, после чего создается платежное поручение и отправляется в систему ДБО либо через зараженный компьютер, либо с компьютера злоумышленника», — говорится в сообщении.