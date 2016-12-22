Россия за девять месяцев увеличила производство золота на 3%

Производство золота в России за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3% — до 243 тыс. кг. Об этом говорится в сообщении Союза золотопромышленников, поступившем в РБК.

Указывается, что прирост был обеспечен за счет увеличения переработки руды на Олимпиадинском, Благодатном, Вернинском и Куранахском месторождениях и Наталкинском ГОКе, развития КВ Светлое и КВ Биркачан, а также благодаря успешному внедрению автоклавной технологии переработки упорных руд на Березняковской ЗИФ.

Как уточняется в сообщении, производство аффинированного золота увеличилось на 2%, попутного золота — уменьшилось на 13%, вторичного — сократилось на 4%. Производство золота в продуктах переработки увеличилось на 57%.

В сентябре глава Роснедр Евгений Киселев рассказал, что золотодобытчикам будет оказана поддержка в целях стимулирования геологоразведочных работ. В числе вариантов помощи — создание специального венчурного фонда.