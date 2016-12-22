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Госдума увеличила МРОТ на 117 руб.
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Госдума увеличила МРОТ на 117 руб.
Экономика, 12:31
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Госдума увеличила МРОТ на 117 руб.

Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 руб. в месяц. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ предлагает установить новый МРОТ с 1 января 2019 года. Повышение составило 117 руб. (1,048%).

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство предложило довести МРОТ до 11 280 руб.
Экономика

Ранее довести МРОТ до 11 280 руб. в месяц предложило правительство.

Предыдущее повышение МРОТ произошло в мае — тогда вступил в силу закон о его увеличении до 11 163 руб. Таким образом, МРОТ достиг уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года.

В январе президент Владимир Путин заявлял, что повышение МРОТ поможет улучшить материальное положение примерно 4 млн человек.
 

Теги: увеличение МРОТ , Госдума
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