Госдума увеличила МРОТ на 117 руб.

Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 руб. в месяц. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Документ предлагает установить новый МРОТ с 1 января 2019 года. Повышение составило 117 руб. (1,048%).
Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее довести МРОТ до 11 280 руб. в месяц предложило правительство.
Предыдущее повышение МРОТ произошло в мае — тогда вступил в силу закон о его увеличении до 11 163 руб. Таким образом, МРОТ достиг уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года.
В январе президент Владимир Путин заявлял, что повышение МРОТ поможет улучшить материальное положение примерно 4 млн человек.