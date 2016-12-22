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Более трети россиян сочли высокой угрозу насилия над женщинами в семье
Общество, 11:23
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Более трети россиян сочли высокой угрозу насилия над женщинами в семье

Для абсолютного большинства россиян тема насилия над женщинами является важной. Такой ответ дали 73% опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса поступили в РБК.

Более трети респондентов — 38% — сочли высокой угрозу насилия над женщинами в семье. При этом женщины, принимавшие участие в опросе, чаще давали такой ответ, чем мужчины (49 и 25% соответственно).

По мнению россиян, для женщин выше только угроза столкнуться с насилием в тихих и малолюдных местах — такой ответ дали 49% опрошенных. Угрожать насилие может женщинам также в интернете (21%), на работе (11%), в вузах и других образовательных учреждениях (8%). Менее опасными россияне сочли дискотеки, бары и ночные клубы — такой ответ дали только 4% опрошенных.

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Половина респондентов ВЦИОМ (49%) считает, что чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями и грубыми шутками. Еще 47% респондентов утверждают, что женщины часто имеют дело с оскорбительным отношением по отношению к себе. Около 36% россиян считают частыми случаи ущемления их прав, при этом среди женщин такой ответ давали 47%, а среди мужчин — 27%.

С проблемой сексуального насилия женщины сталкиваются реже, чем с оскорблениями и физическим насилием несексуального характера, считают россияне. Распространенным такой вид насилия сочли 24% женщин и 25% мужчин.

По словам руководителя практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлии Баскаковой, важность темы «трудно преувеличить», а признание проблемы является первым шагом к ее решению. «Половина женщин говорит о высоких шансах стать жертвой насилия в собственной семье. Опрос показал, что грубые шутки и принижающие комментарии в отношении женщин являются практически повсеместным явлением», — отмечает она.

В телефонном опросе ВЦИОМ принимали участие 1600 респондентов старше 18 лет, опрос проводился 4 декабря. Для данной выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги: насилие , женщины , Семья
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