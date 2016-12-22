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Пушкина и Роднина предложат охранные ордера для борьбы с насилием в быту
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Пушкина и Роднина предложат охранные ордера для борьбы с насилием в быту
Политика, 08:00
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Пушкина и Роднина предложат охранные ордера для борьбы с насилием в быту
Депутаты от «Единой России» Оксана Пушкина и Ирина Роднина разрабатывают законопроект об основах системы профилактики семейно-бытового насилия в России. Среди его ключевых новаций — защитные предписания в отношении жертв насилия
Ирина Роднина и Оксана Пушкина (слева направо) (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Как депутаты предлагают бороться с домашним насилием​

О ключевых моментах разрабатываемого в Госдуме законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия РБК рассказала один из его авторов, заместитель председателя комитета нижней палаты по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина (над проектом также работают ее коллеги по фракции: Ирина Роднина, Татьяна Касаева и Елена Вторыгина).

Документ устанавливает правовую и организационные основы профилактики семейно-бытового насилия, в нем будут описаны права пострадавших от него. В частности, предлагается выписывать обвиняемым в домашнем насилии так называемые охранные ордера (защитные предписания) — запрет приближаться к пострадавшим от них. Полномочия выносить такое предписание получит полиция или суд.

Предполагается, что защитное предписание будет запрещать обвиненному в семейно-бытовом насилии преследовать пострадавшего, предпринимать попытки выяснить место его пребывания, а также приобретение и использование любого вида оружия. На время действия защитного предписания обвиненный в домашнем насилии ставится на профилактический учет в органах внутренних дел, говорится в проекте документа.

Для вынесения предписания необходимо, чтобы потерпевшая сторона или ее близкие родственники подали заявление в полицию, следует из законопроекта. За нарушение предписания будет предусмотрена административная ответственность. Вопрос, какая именно, еще прорабатывается, пояснила Пушкина.

«Нужно помнить, что защитное предписание не является обвинением человека в правонарушении — в России существует презумпция невиновности. Предписание — это способ предупреждения возможного более серьезного правонарушения в отношении жертвы», — подчеркнула Пушкина.

Законопроект также предполагает введение в законодательство определений «семья», «семейно-бытовое насилие» и «близкие лица», так как на данный момент в правовом поле они отсутствуют, добавила депутат.

Кроме того, законопроект будет включать профилактические нормы семейно-бытового насилия, в частности правовое информирование населения. «Зачастую жертвы, подвергающиеся такому насилию, не могут себя защитить, так как просто не знают, как это сделать», — отметила Пушкина. Она предлагает описать на законодательном уровне право правозащитных организаций информировать население о правах и обязанностях в контексте этой проблемы.

На обсуждение координационного совета фракции «Единая Россия» законопроект пока не поступал, поэтому решения, поддержит ли его фракция, пока нет, сказал РБК собеседник в аппарате совета.

Помогут ли охранные ордера

Введение охранных ордеров облегчит защиту потерпевших от насилия и будет работать на профилактику новых актов совершения насилия, считает адвокат, эксперт по правам женщин Мари Давтян, которая входит в рабочую группу по подготовке законопроекта. По мнению Давтян, для того чтобы закон был эффективным, он должен предусматривать механизм взаимодействия полиции, врачей и соцработников при обращении жертв домашнего насилия.

Для реального изменения ситуации необходимо принять комплекс мер, настаивает она: нужно возвращение уголовной ответственности за побои, нужны ключевые понятия в законодательстве, меры профилактики, охранные ордера при решении гражданских вопросов.

«Я давно говорю, что нужно отменить норму о декриминализации побоев в семье, но, к сожалению, это предложение не находит поддержки у большинства депутатов», — добавила адвокат.

Адвокат Максим Крупский считает, что закон о профилактике семейного насилия должен присутствовать в российском правовом пространстве. «Что касается охранных ордеров — эта процедура является важной гарантией защиты жертв семейно-бытового насилия и успешно работает в других странах, где действует закон о профилактике домашнего насилия», — отмечает он. При этом, по мнению Крупского, говорить о результатах, к которым эта норма приведет в российской правовой реальности, пока трудно.

Правозащитники бьют тревогу

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала принятие закона о декриминализации побоев в семье ошибкой.

«Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — процитировало ее в понедельник агентство «РИА Новости».

В октябре о росте случаев семейного насилия после декриминализации побоев в семье заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch. В своем докладе правозащитники отметили, что отмена в 2017 году уголовного наказания за первый эпизод побоев в отношении близкого родственника привела к «возникновению дополнительных серьезных проблем с доступностью правосудия и защиты для переживших домашнее насилие».

Закон о декриминализации побоев, автором которого была сенатор Елена Мизулина, вступил в силу в феврале 2017 года. Он перевел «побои», то есть действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий», совершенные впервые, из раздела уголовных правонарушений в административные. За них теперь грозит штраф 30 тыс. руб., арест на 15 суток или исправительные работы. Повторные побои влекут за собой уголовное наказание.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Госдума , домашнее насилие , Оксана Пушкина
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