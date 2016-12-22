Цивилев вылетел с продуктами к отшельнице Агафье Лыковой

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылетел к сибирской отшельнице Агафье Лыковой на вертолете. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации региона.

На борт погрузили сено, комбикорм для коз и куриц, муку, рис, гречку, пшено, а также овощи, фрукты, батарейки, чайник и ковшик.

Ранее кинодокументалист Андрей Гришаков сообщил, что ему позвонила Лыкова и пожаловалась, что у нее заканчивается «все», в том числе продукты, а также попросила о медицинской помощи.

В пресс-службе правительства Республики Хакасия, на территории которой проживает Лыкова, рассказали РБК, что к ним просьбы о помощи «ни от Агафьи Лыковой, ни из других источников не поступали». «Сообщаем также, что «Заимка Лыковых» находится на территории заповедника «Хакасский» и сотрудники заповедника регулярно инспектируют данный участок не менее двух раз в месяц», — добавили в пресс-службе. Там также указали, что Лыкова «фактически живет под опекой специалистов», которые помогают ей по хозяйству.

В прошлом году власти Хакасии назвали пиаром действия властей Кемеровской области по отношению к Лыковой. Экс-губернатор Аман Тулеев на протяжении многих лет оказывал поддержку отшельнице.