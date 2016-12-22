Сбой произошел на двух линиях московского метро

Поезда движутся по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с увеличенными интервалами. Об этом столичная подземка сообщает в своем Twitter.

Отмечается, что сбой в движении поездов произошел на отрезке от «Котельников» до центра. Причины не уточняются.

Кроме того, увеличены интервалы на Замоскворецкой линии от «Орехово» до «Автозаводской», причины сбоя в подземке также не указывают.

В пресс-службе столичного метрополитена сообщили РБК, что сбой на обеих ветках произошел по техническим причинам.

Ранее, 7 декабря, были увеличены интервалы движения на Солнцевской линии. Движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» было нарушено из-за падения пассажира на рельсы.