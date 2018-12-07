На станции «Минская» в метро Москвы пассажир погиб после падения на пути

На станции «Минская» в метро Москвы пассажир погиб после падения на пути

На Солнцевской линии столичной подземки пассажир упал под прибывающий поезд и погиб от полученных травм, сообщил РБК пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел около 17:33 на станции «Минская». «60-летний москвич, по собственной неосторожности, споткнулся и упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд», — сказал Мышляев.

«Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи была констатирована смерть потерпевшего с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью», — заявил он.

Ранее в московском метро заявили о том, что на Солнцевской линии были увеличены интервалы движения поездов. Движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» было нарушено из-за падения пассажира на рельсы, уточнял «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В 18:20 тело погибшего извлекли, тогда же восстановили движение поездов, заявили РБК в УВД на Московском метрополитене.