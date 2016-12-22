В Москве из-за гололеда посоветовали пользоваться городским транспортом

Департамент транспорта Москвы напомнил в Twitter, что во вторник, 11 декабря, в столице местами возможен гололед, и посоветовал пользоваться городским транспортом.

«На улице 0 С, снегопад. Днем будет -1,1 С, облачно, снег, местами гололед, налипание мокрого снега. Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте. А по дороге можно почитать книжку», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха 11 декабря составит от минус 1 до 1 градуса, в среду, позже начнется похолодание — до минус 3 градусов днем 12 декабря и до минус 7 градусов — 13 декабря. В пятницу, 15 декабря, температура опустится до минус 8 градусов. В будни в Москве будет облачно, ожидаются осадки в виде снега.

На выходных, 16 и 17 декабря, по прогнозу Гидрометцентра возможна переменная облачность, в субботу осадков не ожидается, в воскресенье–кратковременный снег, температура воздуха днем на выходных составит от минус 4 до минус 9 градусов.