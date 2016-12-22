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Посольство связало с ЧМ решение Госдепа снизить уровень опасности России
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Посольство связало с ЧМ решение Госдепа снизить уровень опасности России
Политика, 06:11
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Посольство связало с ЧМ решение Госдепа снизить уровень опасности России

В российском посольстве в США заявили, что удовлетворены решением Госдепа об исключении России из списка опасных для американских туристов стран и связали это с давлением со стороны высших учебных заведений и чемпионатом мира по футболу, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что теперь вместо совета «передумать посещать Россию», Госдеп призывает граждан США соблюдать там повышенную осмотрительность. Такие рекомендации американское ведомство дает и относительно посещения Великобритании, Дании, Франции и ФРГ, пишет дипмиссия.

Во время чемпионата мира по футболу летом 2018-го в Россию из США приехали 167 тыс. человек, сообщает посольство. «В нашей столице и других городах они увидели совсем не ту Россию, которую им «живописует» местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти. Старые страшилки просто перестали работать», — подчеркнули дипломаты.

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В посольстве добавили, что другой причиной может быть давление со стороны американских высших учебных заведений и экспертных кругов. Дипмиссия также пообещала продолжить рекламировать гражданам США регионы, которые Госдеп все еще не рекомендует посещать — Крым и Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус.

Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран
Политика

Ранее Госдеп убрал Россию из списка стран, поездки в которые американцам стоит пересмотреть. Теперь госдепартамент советует им проявлять повышенную осторожность в связи с терроризмом, домогательствами и «необоснованным применением местных законов».

Теги: посольство России в США , Госдепартамент США
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