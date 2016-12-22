Apple обжаловала запрет суда на продажу ряда моделей iPhone в Китае

Американская компания Apple подала апелляцию на решение суда в Китае, запретившего ей продавать некоторые модели iPhone в этой стране из-за патентных нарушений, передает ABC со ссылкой на заявление компании.

В Apple утверждают, что обжаловали запрет в понедельник, 10 декабря. Суд, в частности, запретил продавать в Китае cемь моделей IPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7Plus, 8, 8 Plus и X. При этом сама компания утверждает, что все они остаются доступными для китайских клиентов.

Поводом для запрета стал иск от Qualcomm, американского поставщика чипов для мобильных телефонов, который обвинил Apple в нарушении двух патентов, один из которых связан с функцией изменения размеров фотографии, а второй с управлением приложениями с помощью сенсорного экрана.

На фоне вердикта суда акции Apple упали на 1,9%, а стоимость бумаг Qualcomm выросла на 3,2%.