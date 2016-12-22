Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,41 66,19 EUR Нал. 76,90 75,27 USD Бирж. 66,64 +0,25 EUR Бирж. 75,67 -0,08 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 3506,50 -185,50 IMOEX 2396,84 -1,42% RTSI 1136,50 -1,85% Brent 61,17 -3,26% DJIA 24423,36 +0,14% Nasdaq 7034,74 +0,94%
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу
Лента новостей
Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство 10 дек, 23:57, Технологии и медиа Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года 10 дек, 23:52, Политика Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу 10 дек, 23:23, Политика Представитель Мэй объяснил перенос голосования по Brexit в парламенте 10 дек, 23:07, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 10 дек, 22:57, РБК и Huawei Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов» 10 дек, 22:38, Политика Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года 10 дек, 22:24, Фотогалерея  Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone 10 дек, 22:17, Технологии и медиа Филарет допустил отказ от участия в объединительном соборе на Украине 10 дек, 22:02, Политика СМИ анонсировали переход футболиста «Спартака» в клуб чемпионата Бразилии 10 дек, 21:43, Спорт В Москве вручили Премию РБК 2018 10 дек, 21:31, Свое дело Собянин отказался считать платные парковки источником дохода для бюджета 10 дек, 20:54, Общество СПЧ назвал ошибкой отказ отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой 10 дек, 20:44, Общество В Москве началось вручение Премии РБК 10 дек, 20:41, Свое дело СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая 10 дек, 20:33, Общество Защита Бутиной заявила о готовности сделки со следствием 10 дек, 20:15, Политика Революционная тройка: чего ждать от новых властей Армении 10 дек, 20:12, Политика Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160 10 дек, 20:11, Политика Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 10 дек, 20:09, РБК, Jardin и Greenfield Литва попросила усилить санкции против России из-за инцидента на Азове 10 дек, 19:50, Политика Кремль назвал разрыв Договора о дружбе неуважением к народу Украины 10 дек, 19:49, Политика Песков подтвердил согласие Путина перенести столицу ДФО во Владивосток 10 дек, 19:36, Политика Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи 10 дек, 19:32, Политика УЕФА назвал претендентов на попадание в символическую сборную года 10 дек, 19:27, Спорт Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой 10 дек, 19:22, Общество Главред «МК» подал иск к жене о взыскании алиментов 10 дек, 19:16, Общество Один из крупнейших независимых НПЗ России остался без нефти 10 дек, 19:08, Бизнес Россия заняла шестое место по привлекательности для иностранных студентов 10 дек, 18:55, Общество
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу
Политика, 10 дек, 23:23
0
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу

Истребители ВВС Норвегии сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-160, направленные в Венесуэлу, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны России.

«На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — заявили в оборонном ведомстве, отметив, что российские бомбардировщики не нарушили международные правила использования воздушного пространства.

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
Политика

Ранее сообщалось, что два Ту-160, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный Ил-62 в понедельник, 10 декабря, прибыли в Венесуэлу. Длина их маршрута составила более 10 тыс. км, летчики пролетели над Атлантическим океаном, а также Баренцевым, Норвежским и Карибским морями.

В Венесуэлу российские Ту-160 отправлялись также в 2008-го и 2013 годах. О том, что Россия планирует продолжить практику полетов боевой авиации на венесуэльские аэродромы, министр обороны Сергей Шойгу говорил на прошлой неделе.

Неназванный представитель Пентагона заявил изданию The Washington Free Beacon, что США будут «пристально следить» за полетами Ту-160.

Теги: Ту-160 , Венесуэла
Главное
Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов» Политика
Материалы по теме
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160 Политика
Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter