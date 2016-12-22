Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу

Истребители ВВС Норвегии сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-160, направленные в Венесуэлу, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны России.

«На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — заявили в оборонном ведомстве, отметив, что российские бомбардировщики не нарушили международные правила использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что два Ту-160, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный Ил-62 в понедельник, 10 декабря, прибыли в Венесуэлу. Длина их маршрута составила более 10 тыс. км, летчики пролетели над Атлантическим океаном, а также Баренцевым, Норвежским и Карибским морями.

В Венесуэлу российские Ту-160 отправлялись также в 2008-го и 2013 годах. О том, что Россия планирует продолжить практику полетов боевой авиации на венесуэльские аэродромы, министр обороны Сергей Шойгу говорил на прошлой неделе.

Неназванный представитель Пентагона заявил изданию The Washington Free Beacon, что США будут «пристально следить» за полетами Ту-160.