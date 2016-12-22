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Собянин отказался считать платные парковки источником дохода для бюджета
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Собянин отказался считать платные парковки источником дохода для бюджета
Общество, 20:54
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Собянин отказался считать платные парковки источником дохода для бюджета

Платная парковка в Москве является мерой регулирования транспортных потоков, а не источником дохода столичного бюджета, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Собянин отметил, что часть парковок в центре Москвы должна постоянно оставаться свободной, и заметил, что «при росте заполняемости выше 80% во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места». «Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города», — заверил мэр.

Ранее власти Москвы решили повысить стоимость парковки на самых загруженных улицах в центре Москвы с 200 до 380 руб. в час. Бесплатный паркинг будет ограничен пятью минутами. В число улиц, где будет повышена плата, вошли Петровка, Неглинная, Романов переулок, а также улицы рядом с Тверской, Патриаршими прудами, Арбатом и около «Москва-Сити». В пределах Бульварного кольца тариф будет увеличен со 100 до 200 руб. в час, на улицах между Садовым и Бульварным кольцами — с 60 до 80 руб в час. Также в центре Москвы будут введены дифференцированные тарифы. Изменения касаются только дневной парковки. Повышение цен произошло впервые с 2016 года.

Кроме того, московская мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям. Изменения вступят в силу 15 декабря.

Теги: платная парковка в Москве , Сергей Собянин
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