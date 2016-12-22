На 237 улицах Москвы введут платную парковку по воскресеньям

С 15 декабря парковка на 237 центральных улицах Москвы по воскресеньям станет платной — соответствующий приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы опубликован на сайте мэра Москвы.

Изменения коснутся районов Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.

Поставить машину бесплатно можно будет только в день праздников.

О нововведениях в правилах парковки в Москве стало известно накануне. Согласно новым правилам, которые начнут действовать с 15 декабря, на самых загруженных улицах введут максимальный тариф — 380 руб. в час (сейчас 200 руб.). Также увеличится тариф на парковку на других улицах в центре, а время бесплатной парковки сократится с 15 до 5 минут.