На 237 улицах Москвы введут платную парковку по воскресеньям
Общество, 13:27
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На 237 улицах Москвы введут платную парковку по воскресеньям
С 15 декабря парковка на 237 центральных улицах Москвы по воскресеньям станет платной — соответствующий приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы опубликован на сайте мэра Москвы.
Изменения коснутся районов Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.
Поставить машину бесплатно можно будет только в день праздников.