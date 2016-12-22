Росавиация сообщила о проекте авиакомпании для местных линий

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о проекте создания региональной авиакомпании «Губернские авиалинии». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Появились лица, которые хотят заниматься перевозками — раньше они назывались местные воздушные линии — на самолетах небольшой пассажировместимости, до 9 мест», — сказал он.

По словам Нерадько, в ведомство было направлено официальное письмо о намерении. Компания на первом этапе сможет летать «в Центральном регионе России». Авторов проекта глава Росавиации не назвал.

В сентябре глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в России внутренние линии «очень интенсивно развиваются — требуются дополнительные перевозочные емкости». Он добавил, что Минтранс поддерживает предложение по созданию второго российского лоукостера для внутренних перевозок.



