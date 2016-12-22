Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

Главная военная прокуратура подтвердила, что ведомство проверяет соблюдение закона о гособоронзаказе при поставке продуктов для подразделения Росгвардии, передает «РИА Новости».

«По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили агентству в надзорном ведомстве.

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов». Это предприятие является единым поставщиком продовольствия для Росгвардии в связи с распоряжением правительства от 2 декабря 2017 года.

В августе было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что после принятия постановления правительства об определении единственного поставщика стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза. Росгвардия назвала расследование фальсификацией, а приведенные в нем доводы — «элементарным непрофессионализмом». По данным РБК, ФСБ узнала о завышении контрактных цен и предложили провести проверку за несколько месяцев до публикации расследования Навального.