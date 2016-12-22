Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток

Брать и давать взятки в 2018 году в России стали на 10% чаще, чем в прошлом году, сообщили в Генпрокуратуре. По коррупционным делам к ответственности привлекли 7 тыс. человек, уточнили в СКР

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2018 году в России стали на 10% чаще брать взятки в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре.

Статистика по преступлениям в России доступна на портале правовой статистики crimestat.ru, который ведет Генпрокуратура. По данным портала, с января по октябрь зарегистрирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК РФ). За тот же период в прошлом году было зарегистрировано 2899 случаев получения взятки. Рост подобных преступлений составляет 9,4%.

В Москве зарегистрировано 182 случая, в Ростовской области 170 случаев, в Подмосковье — 126 случаев получения взяток.

Количества преступлений по ст. 291 УК РФ («дача взятки») также увеличилось на 10,5%: 2251 преступление в январе — октябре 2018 года против 2037 за тот же период годом ранее.

Всего, как сообщили в Генпрокуратуре, с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Следственном комитете также предоставили сведения о коррупционных преступлениях. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, наибольшую долю в общем массиве коррупционных преступлений занимают дела о мелком взяточничестве — 1366 (22,3%), мошенничестве — 1 210 (19,8%), даче взятки — 1 105 (18%).

Она отметила, что к уголовной ответственности по соответствующим делам за год привлекли почти 7 тыс. человек, из которых 790 полицейских, около 600 управленцев в частных компаниях, чуть больше 500 должностных лица органов местного самоуправления, 495 военнослужащих.