СК начал проверку после смерти подростка от удара током в Москве

Следственный комитет начал проверку после того, как в квартире в Москве было обнаружено тело 14-летнего подростка, который умер, пытаясь починить компьютер. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.



Как отмечается в сообщении, тело мальчика было обнаружено в воскресенье, 5 августа, в квартире жилого дома по улице Грайвороновской. В СК полагают, что подросток умер от удара током, когда пытался починить компьютер. Как рассказала «РИА Новости», помощник руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, тело обнаружили его родственники.



По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить точную причину и обстоятельства смерти подростка.