СКР завершил расследование 60 новых эпизодов в деле «ангарского маньяка»

Следственный комитет завершил расследование по 60 эпизодам преступлений «ангарского маньяка» Михаила Попкова, говорится в сообщении ведомства. Попков, приговоренный ранее к пожизненному сроку за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, вновь предстанет перед судом. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

К пожизненному сроку Попков был приговорен еще в январе 2015 года. Однако, несмотря на вынесение приговора, расследование его преступлений продолжилось. В период после вступления в силу приговора суда было раскрыто еще 60 эпизодов преступлений. В сумме с 1992 по 2010 год Попков совершил не менее 84 убийств. Жертвами преступника становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет.

После проведения специальных экспертиз, в том числе Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, следствие пришло к выводу, что Попков не страдал нарушением психики и связанными с ним заболеваниями. На момент совершения преступлений он был вменяем.

Как заявили в СКР, уголовное дело, объем которого составил в итоге 322 тома, будет направлено в суд в ближайшее время.

Михаил Попков — бывший милиционер. На момент вынесения приговора в 2015 году были известны убийства, совершенные им в период с 1994 по 2000 год. Преступник был задержан в 2012 году во Владивостоке.