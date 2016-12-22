Палестинец убил ножом гражданина США в торговом центре

Вооруженный ножом палестинец убил на Западном берегу реки Иордан израильского поселенца с гражданством США, заявили полиции. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в израильском поселении Эцион, к югу от Иерусалима. Жертвой стал 45-летний адвокат Ари Фульд, имеющий израильское и американское гражданство. Убийца был в свою очередь застрелен одним из вооруженных поселенцев после погони. Смертельно раненый Фульд также успел выстрелить в нападавшего. Последним оказался 17-летний Халил Юсеф Джаббарин из поселения Ятта. Фульд в ноябре намеревался посетить с лекциями несколько штатов США.

Times of Israel сообщает, что на похороны Фульда пришли сотни сочувствующих. Адвокат, по сведениям газеты, был членом НКО Standing Together, которая оказывала помощь израильским солдатам. Jerusalem Post добавляет, что Фульд был ветераном десантных войск и работал в подразделении службы спасателей. У него было четыре ребенка.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования близким Фульда и назвал его «героем» в своем Twitter.

Посол США в Израиле Дэвид М.Фридмэн осудил «жестокое убийство, совершенное палестинским террористом».

В знак протеста Госдепартамент аннулировал визы у членов семьи представителя Организации освобождения Палестины. Свои соболезнования также принесла посол Франции в Израили Элен ле Галь.

Спорадические атаки на израильских силовиков, мирных граждан и поселенцев, главным образом, на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, участились после согласия президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства в декабре 2017 года. Тогда власти Палестинской автономии прервали переговоры с Тель-Авивом и отказались от посреднических услуг американцев. В столкновениях с израильской армией и полицией во время массовых акций протеста погибли более 50 палестинцев. в свою очередь, израильские ВВС и армия регулярно наносят артиллерийские и авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа, во время которых гибнут также и мирные жители.