В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона

Трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона на месте тушения возгорания в гараже в Ставрополе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Авиатор» на улице Ленина поступило на пульт дежурного в воскресенье, 9 декабря.

«При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадали трое пожарных; они были госпитализированы в городскую больницу краевого центра.

В настоящее время причины пожара, площадь которого составила 24 кв. м, устанавливаются.