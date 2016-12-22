В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона
Общество, 01:52
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В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона
Трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона на месте тушения возгорания в гараже в Ставрополе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Авиатор» на улице Ленина поступило на пульт дежурного в воскресенье, 9 декабря.
«При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже», — говорится в сообщении.
В результате произошедшего пострадали трое пожарных; они были госпитализированы в городскую больницу краевого центра.
В настоящее время причины пожара, площадь которого составила 24 кв. м, устанавливаются.