Украинец попытался провезти в Россию 1 млн руб. в обуви

Гражданин Украины попытался ввезти в Россию 1 млн руб., спрятав их в ботинках. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Журавлевка». Как отмечается, пограничники решили провести дополнительный досмотр личных вещей мужчины из-за его чрезмерного волнения. «Под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей», — указывается в сообщении.

В конце октября житель Черновицкой области Украины попытался незаконно ввезти в Польшу предметы времен СССР. Пограничники обнаружили в его машине ордена, медали, а также более 900 паспортных бланков Советского Cоюза. Указанные вещи были изъяты.