Украинец попытался вывезти в Польшу более 900 паспортных бланков СССР

Житель Черновицкой области Украины попытался незаконно вывезти из страны предметы времен СССР. Об этом сообщается на сайте украинской государственной пограничной службы.

Автомобиль украинца досмотрели на пропускном пункте Краковец на украинско-польской границе. В машине сотрудники Госпогранслужбы обнаружили коробки, в которых были предметы с советской символикой.

«Ордена, медали, документы к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой пытался незаконно перевезти через границу наш соотечественник», — говорится в сообщении службы.

В Госпогранслужбе отметили, что все указанные вещи были изъяты. Решение о квалификации действий украинца и предметов, которые он пытался перевезти, в скором времени примут правоохранительные органы.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» в мае 2015 года. Также с 2015 года было демонтировано более 2 тыс. советских памятников и переименованы сотни населенных пунктов и улиц.

