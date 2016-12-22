В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес

Боливийский наркоторговец Хорхе Рока Суарес по прозвищу Соломенная Шляпа сбежал из больницы, куда его доставили из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Pagina Siete.

По словам замдиректора Специальных сил по борьбе с преступностью Фернандо Рохаса, Суарес получил разрешение на пребывание в больнице в течение десяти дней. «К сожалению, мы должны подтвердить побег этого человека, отбывавшего арест», — добавил он.

Позднее сам Суарес заявил местным СМИ, что он «не сбежал», а отправился в свою деревню к своей семье. По словам командира полиции Фаустино Мендосы, наркобарон будет отправлен обратно в тюрьму.

Суарес отбывал наказание в США в течение 35 лет, в этом году его перевели в Боливию, где он должен находиться в заключении еще 15 лет. Он является племянником Роберто Суареса Гомеса, который известен в Боливии как «король кокаина». По данным La Cronica, они были поставщиками колумбийского Медельинского картеля, которым руководил наркобарон Пабло Эскобар.

В середине ноября в Мексике умер от инфаркта один из основателей наркокартеля «Бельтран Лейва» Эктор Бельтран Лейва. Он находился в тюрьме с начала марта 2016 года. Лейву задержали в 2014 году в мексиканском городе Сан-Мигель-де-Альенде.