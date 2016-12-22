ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,09 66,00 EUR Нал. 76,53 75,34 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3674,30 +233,90 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес
Лента новостей
Российская биатлонистка отыграла 31 позицию в гонке преследования 18:50, Спорт В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес 18:40, Общество «Динамо» впервые за четыре года забило четыре гола в чемпионате России 18:13, Спорт Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку 18:02, Политика Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции 17:41, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 17:25, РБК и FW Raiffeisen Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря 17:23, Общество Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии 17:14, Политика Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре 17:08, Политика Песков назвал необходимое для телефонных переговоров президентов условие 17:02, Политика Нарышкин заявил об отсутствии конкуренции между СВР и военной разведкой 17:01, Политика Нарышкин сообщил детали о поездке в США после попадания в черный список 17:00, Политика Серебро Загитовой и первая медаль России в танцах за 10 лет. Фоторепортаж 16:55, Спорт  Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь с освобождением украинских моряков 16:35, Политика Король Бельгии принял отставку несогласных с пактом о мигрантах министров 16:31, Политика Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки» 15:43, Общество Российский биатлонист рассказал о падении на финише гонки в Кубке мира 14:53, Спорт Нацбанк Украины решил выплатить часть внешнего госдолга в 2019–2020 годах 14:46, Финансы Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 14:44, РБК и EXMO Фигуристка Загитова объяснила ошибки в финале Гран-при 13:55, Спорт В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб ремонтник 13:37, Общество Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Алексеевой 13:19, Общество Porsche отзовет в США Macan и Cayenne из-за проблем с креплениями для лыж 13:04, Бизнес МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице 12:53, Общество Украинский боксер Ломаченко завоевал второй чемпионский титул 12:40, Спорт В службе нацбезопасности Армении оценили обстановку в день выборов 12:29, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 12:19, РБК и Whirlpool Овечкин возглавил список лучших снайперов НХЛ 11:54, Спорт
В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес
Общество, 18:40
0
В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес

Боливийский наркоторговец Хорхе Рока Суарес по прозвищу Соломенная Шляпа сбежал из больницы, куда его доставили из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Pagina Siete.

По словам замдиректора Специальных сил по борьбе с преступностью Фернандо Рохаса, Суарес получил разрешение на пребывание в больнице в течение десяти дней. «К сожалению, мы должны подтвердить побег этого человека, отбывавшего арест», — добавил он.

Позднее сам Суарес заявил местным СМИ, что он «не сбежал», а отправился в свою деревню к своей семье. По словам командира полиции Фаустино Мендосы, наркобарон будет отправлен обратно в тюрьму.

Суарес отбывал наказание в США в течение 35 лет, в этом году его перевели в Боливию, где он должен находиться в заключении еще 15 лет. Он является племянником Роберто Суареса Гомеса, который известен в Боливии как «король кокаина». По данным La Cronica, они были поставщиками колумбийского Медельинского картеля, которым руководил наркобарон Пабло Эскобар.

В середине ноября в Мексике умер от инфаркта один из основателей наркокартеля «Бельтран Лейва» Эктор Бельтран Лейва. Он находился в тюрьме с начала марта 2016 года. Лейву задержали в 2014 году в мексиканском городе Сан-Мигель-де-Альенде.

Теги: наркобарон , Латинская Америка , Боливия
Главное
Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции Политика
Материалы по теме
Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из тюрьмы через главный вход Общество
В Мексике умер наркобарон Эктор Бельтран Лейва Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter