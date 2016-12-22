В Мексике умер наркобарон Эктор Бельтран Лейва

Один из основателей мексиканского наркокартеля «Бельтран Лейва» Эктор Бельтран Лейва умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает МВД Мексики.

Указывается, что Бельтран Лейва умер от инфаркта в больнице города Толука (штат Мехико), куда он был доставлен после того, как почувствовал сильную боль с левой стороны груди. Сначала его осмотрели тюремные врачи, после чего было принято решение о госпитализации.

Бельтран Лейва находился в заключении в федеральной тюрьме Altiplano с начала марта 2016 года, указывается в сообщении. Отмечается, что заключенный получал в тюрьме всю необходимую медицинскую помощь.

Картель «Бельтран Лейва» был основан братьями Бельтран Лейва в 2008 году, после 2010-го распался на мелкие организации. Сначала братья работали на наркокартель «Синалоа», который возглавлял Хоакин Гусман (Коротышка), и совершили несколько убийств.

Эктор Бельтран Лейва был задержан в 2014 году в мексиканском городе Сан-Мигель-де-Альенде. Мексиканские власти обещали за информацию о нем 30 млн песо ($2,5 млн), а США предлагали дополнительно еще $5 млн, указывает El Pais.