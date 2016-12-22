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Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии
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Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии
Политика, 17:14
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Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии

У главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина во время учебы в Краснознаменном институте имени Андропова КГБ СССР (ныне — Академия внешней разведки) был псевдоним «Наумов». Об этом сам Нарышкин рассказал в эфире программы «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде на канале «Россия 1».

По его словам, на учебу в Москву он был направлен после окончания учебы в Ленинградском механическом институте. В Краснознаменном институте глава СВР учился на годичном факультете. По словам Нарышкина, там он учился одновременно с будущим президентом России Владимиром Путиным. Они познакомились позднее в разведывательном подразделении Ленинградского управления, куда Нарышкин был определен на работу в 1980 году. «Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство», — отметил Нарышкин.

Глава СВР добавил, что поступлению в институт предшествовали военные сборы, на которых надо было прыгать с парашютом. Нарышкин добавил, что прыжок ему понравился.

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Ранее Нарышкин заявил, что российская разведка продолжает успешно работать за рубежом. «Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен», — сказал глава СВР, комментируя сообщения о том, что российская агентура оказалась под ударом после «дела Скрипалей».

Теги: Нарышкин , Владимир Путин , знакомство , разведывательный центр
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