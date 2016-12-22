Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Посольство США в России выразило соболезнование в связи со смертью российской правозащитницы, одной из основательниц Московской Хельсинской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
«Ее [Людмилы Алексеевой] отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас», — заявили в посольстве.
Российская правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни 8 декабря.
Соболезнования родным и близким выразил президент России Владимир Путин, высоко оценив ее вклад в становление гражданского общества.
Также слова поддержки семье Алексеевой сказали председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, генсек Совета Европы Торбьерн Янгланд и другие официальные лица.