МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

В Москве 9 декабря ожидаются снегопад и местами — гололед, предупредили жителей столицы в региональном ГУ МЧС России.​

«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — сообщается на странице ведомства в Twitter.

Спасатели рекомендовали москвичам снижать скоростной режим, избегать резких маневров и держать дистанцию при вождении автомобиля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что по сравнению прошлыми годами этот декабрь будет «заметно холоднее», а температура будет ниже нормы.



