МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице
Общество, 12:53
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МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице
В Москве 9 декабря ожидаются снегопад и местами — гололед, предупредили жителей столицы в региональном ГУ МЧС России.
«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — сообщается на странице ведомства в Twitter.
Спасатели рекомендовали москвичам снижать скоростной режим, избегать резких маневров и держать дистанцию при вождении автомобиля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что по сравнению прошлыми годами этот декабрь будет «заметно холоднее», а температура будет ниже нормы.