При столкновении двух микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек
Общество, 07:01
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При столкновении двух микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек
Два микроавтобуса столкнулись на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии, 17 человек погибли, заявили в полиции. Об этом сообщает Andina.
Инцидент произошел в районе Мороколло. 16 человек погибли на месте (девять мужчин и семь женщин), еще один скончался в больнице. Причины ДТП выясняются.
В сентябре восемь человек погибли и 10 пострадали при наезде самосвала в Колумбии. Инцидент произошел между колумбийскими городами Гуадуас и Пуэрто-Салгар в департаменте Кундинамарка