Восемь человек погибли и 10 пострадали при наезде самосвала в Колумбии

​На 48 км автодороги между колумбийскими городами Гуадуас и Пуэрто-Салгар в департаменте Кундинамарка самосвал наехал на людей, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает El Tiempo.

По данным издания, на шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые перевозили мороженое и йогурты. Оба транспортных средства в результате аварии перевернулись; пострадали четыре человека.

К месту аварии стянулись десятки местных жителей, которые наблюдали за работой спасательных служб. Спустя некоторое время в толпу очевидцев въехал самосвал, груженый камнями. В результате этого ДТП погибли не менее восьми человек, еще 10 пострадали.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. В их госпитализации помогли сотрудники пожарной службы, которые приехали на место первого ДТП.

19 сентября в Риме автомобиль въехал в группу пешеходов недалеко от ватиканского собора Святого Петра. В результате ДТП пострадали пять человек, включая троих детей.