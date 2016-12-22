Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце года

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Об этом сообщает The New York Times.
«Джон Келли уйдет — я не знаю, можно ли это назвать уходом в отставку, — сказал Трамп. Он также назвал Келли отличным парнем, добавив, что он покинет свой пост в конце года. Как уточняет The Hill, Трамп пообещал назвать преемника Келли в ближайшие дни. По данным СМИ, главным кандидатом на замену Келли является глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс.
Келли с января по июль 2017 года занимал пост министра внутренней безопасности США.
7 ноября Трамп уволил Джеффа Сешнса с поста генпрокурора США. Исполняющим его обязанности был назначен Мэттью Уитакер, который раньше был главой аппарата Сешнса.