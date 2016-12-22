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Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске
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Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске
Общество, 19:58
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Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске

В Новошахтинске школьники избили нового ученика, сообщает 161.ru. В ГУ МВД по Ростовской области порталу заявили, что в связи с произошедшим начата проверка.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на стадионе школы №40 29 ноября. По его словам, 14-летний подросток приехал в Новошахтинск из Воронежской области. Мальчик проучился в новой школе два дня, после чего его избили учащиеся из параллельного класса. По словам источника, пострадавший оскорбил одного из учеников, а тот пожаловался одноклассникам. Трое школьников вызвали нового ученика на разговор, стали пинать и толкать его, а также били ногами по голове.

Источник в больнице, куда госпитализировали избитого ученика, рассказал, что подросток получил травмы головы, но его жизни ничего не угрожает. Он находится в отделении хирургии.

В администрации школы порталу сообщили, что с избившими нового ученика подростками провели беседу.

В марте в Барнауле школьницу избила группа учеников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшим было от 14 до 15 лет. Они сняли избиение на видео. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

Теги: Школа , ученики , драка , Дети
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