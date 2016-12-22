Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

«Определена потребность в привлечении иностранных работников в 2019 году — 144 583 человека, что составляет 81% от потребности, определенной на 2018 год», — уточняется в постановлении.

Более того, количество приглашений в страну и разрешений на работу для иностранцев в следующем году определено в этом же размере.

Согласно документу, наиболее приоритетными профессиональными группами являются рабочие, занятые на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено более 52 тыс. человек, рабочие на крупных и мелких промышленных предприятиях — более 20 тыс. человек, и рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — более 16 тыс. человек.

Как подчеркнули в правительстве, установленное число иностранных рабочих сможет удовлетворить спрос работодателей в 2019 году. Так, они будут привлечены к реализации крупных проектов, таких как строительство космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».