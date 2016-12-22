Правительство урезало квоту на временное проживание иностранцев

Правительство установило новые квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в 2019 году разрешение смогут получить 83 тыс. 480 человек. Эта квота на 6 тыс. 880 меньше, чем в текущем году (в 2018 года она составляет 90 тыс. 360).

Больше всего разрешений планируют выдать в Центральном федеральном округе — 24 тыс. 150. Из них в Московской области выдадут 4 тыс., в Белгородской — 2,5 тыс., а в Москве — 2 тыс. (так же, как в Липецкой и Тульской областях).

В Северо-Западном федеральном округе число квот составит 6 тыс. 480, в Южном — 11 тыс. 200, в Приволжском — 14 тыс. 200, Уральском — 4 тыс. 800, Сибирском — 9 тыс. 620, а Дальневосточном — 6 тыс. 130.

Документ подготовило МВД России «с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе». Как отмечают в правительстве, одной из причин сокращения квоты стала госпрограмма по оказанию помощи в переселении в Россию соотечественников из-за рубежа. Вне квоты за восемь месяцев 2018 года им выдали 42 тыс. 343 разрешения на временное проживание.

В 2017 году число квот составляло 110 тыс. 880, что также было меньше показателей 2016 года на 15 тыс.