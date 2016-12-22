Маск допустил покупку заводов GM в случае их закрытия

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания может купить несколько заводов, которые планирует закрыть ее конкурент — General Motors (GM). Об этом он рассказал в интервью CBS.

«Возможно мы будем заинтересованы, если GM собирается продавать заводы или не будет их использовать», — сказал Маск.

Он также отметил, что Tesla не боится конкуренции с GM, которая закрывает заводы в США и концентрируется на выпуске электромобилей.

Ранее гендиректор GM Мэри Баррой объявил, что компания планирует закрыть несколько заводов и уволить почти 15 тыс. сотрудников в США из-за реорганизации бизнеса. Президент Дональд Трамп в ответ пригрозил сократить госсубсидии для GM в случае, если заводы будут закрыты.