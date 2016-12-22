Трамп допустил сокращение субсидий GM из-за закрытия заводов в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить госсубсидии для автоконцерна General Motors из-за закрытия части производства в Штатах. Об этом Трамп написал в своем Twitter. Сокращение субсидий США для GM коснется, в том числе, производства электромобилей.

«Очень разочарован General Motors и ее гендиректором Мэри Баррой за то, что они закрыли заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде. Ничего не было закрыто в Мексике и Китае. США спасли GM и вот какую благодарность мы получаем!», — написал Трамп. По его словам, автоконцерн в прошлом «сделал большую ставку» на заводы в Китае и Мексике, но «не думайте, что эта ставка окупится». «Я здесь для того, чтобы защитить американских рабочих!», — подчеркнул Трамп.

Накануне американский лидер в интервью газете The Washington Post рассказал о беседе с Баррой, во время которой попросил ее не закрывать заводы в США. «Им лучше было бы открыть там новый завод. Я люблю Огайо. Я сказал им, что они заигрывают не с теми, с кем нужно», — заявил глава государства, говоря о производстве автоконцерна в Китае. Также Трамп призвал гендиректора GM снять с производства нерентабельные модели и начать выпускать производство автомобилей, пользующихся спросом на рынке.