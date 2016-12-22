Разработчик объяснил падение прототипа аэротакси в «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» в пятницу, 7 декабря, во время тестового полета упал прототип аэротакси, разработанный компанией «Бартини дизайн», ее директор по развитию Илья Ханыков рассказал, что причиной могла стать длительная пауза между прогревом аппарата и его взлетом, пишет ТАСС.

Видеозапись неудачного запуска опубликована на YouTube, на кадрах видно, как прототип падает в снег через несколько секунд после взлета.

Видео: Mark Walkinstein / YouTube

«Первая гипотеза заключается в том, что в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия», — заявил Ханыков.

Он отметил, что при использовании литий-ионной энергетики необходимо следить за температурным режимом и добавил, что даже обычный телефон разрядится, если его оставить на холодной земле.

В апреле в Бурятии во время теста разбился созданный для «Почты России» беспилотник. Аппарат должен был доставить почту в село, расположенное в 70 км от запуска, но врезался в здание.