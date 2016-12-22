Рабочие нашли на улице Дурова в Москве массовое захоронение XVII века

На улице Дурова в Москве при проведении строительных работ было обнаружено массовое захоронение человеческих останков, сообщили РБК в Мосгорнаследии. Предположительно, оно датируется XVII–XVIII веками.

О найденном захоронении сообщили в правоохранительные органы столицы, останки извлекли из земли и упаковали. Идут переговоры об их перезахоронении на одном из столичных кладбищ, отметили в Мосгорнаследии.

Улица Дурова в Москве первоначально называлась Божедомка, туда свозили тела безымянных погибших, бродяг и утопленников, оставляя их до весны для последующего захоронения. Как отмечает Мосгорнаследие, останки в этом районе уже находили в 1990-е годы, когда рабочие копали траншею. Тогда строительство приостановили, а кости засыпали землей.