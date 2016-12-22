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Суд в Крыму арестовал адвоката одного из украинских моряков
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Суд в Крыму арестовал адвоката одного из украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя арестовал на пять суток крымского адвоката Эмиля Курбетдинова, представляющего интересы одного из моряков с украинского бронекатера «Никополь», за пропаганду символики экстремистских организаций в социальной сети. Об этом РБК сообщил адвокат Айдер Азаматов, защитник другого моряка.

Курбетдинову инкриминировали административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, запрещенных федеральными законами). На сайте суда уточняется, что Курбетдинов демонстрировал символику запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Адвокат не считает себя виновным. «Я считаю, то эти материалы абсолютно не обоснованны, а представленные доказательства не выдерживают никакой критики. Репосты были сделаны еще в 2013 году, когда в Крыму была юрисдикция Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряков
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Эмиль Курбетдинов — адвокат командира украинского катера «Никополь» Богдана Небылицы, арестованного после того, как три украинских корабля, по данным ФСБ,  нарушили границу России в Керченском проливе. Адвоката задержали 6 декабря.

Теги: адвокат , арест , Крым
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