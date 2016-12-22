Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки в колонии во Владимире

Президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян направил генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину обращения, в которых сообщил, что осужденному в колонии во Владимирской области отрезали язык. По словам Кайфаджяна, речь идет о тюрьме №2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирском централе), куда заключенного перевели из ИК-16 в Архангельской области.

«В результате истязаний Мдиванишвили Д.В. лишился языка, который был отрезан, а также ряда зубов. Затем ему было предложено либо совершить самоубийство, либо не сообщать никому о совершенном в отношении него преступлении», — говорится в обращении (есть в распоряжении РБК).

Как утверждает правозащитник, после пыток заключенного поместили в психиатрическое отделение больницы при Исправительной колонии №3 во Владимирской области (ИК-3), которая, «славится на весь мир систематическими избиениями, пытками и чудовищными зверствами в отношении осужденных».

Кайфаджян просит Генпрокуратуру и СК обеспечить заключенному безопасность и возбудить уголовное дело по факту пыток.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России и ОНК по Владимирской области, а также во ФСИН России, в УФСИН России по Владимирской области и в Следственный комитет России.

В секции интересов Грузии посольства Швейцарии в Москве сообщили РБК, что будут выяснять информацию о возможных издевательствах в отношении заключенного. «Но ничего не можем сообщить, потому что это связано с персональными данными этого гражданина», — подчеркнули в секции.